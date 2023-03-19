بيريز يفاجئ لابورتا بتصرف صادم قبل ساعات من الكلاسيكو

قرر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس ألا يتواجد في مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو" مساء الأحد لمتابعة مباراة "كلاسيكو" الدوري الإسباني لكرة القدم ضد الغريم برشلونة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر في النادي الكاتالوني المضيف.

كما أفاد المصدر فرانس برس أن الغداء التقليدي الذي يجمع إداريي الناديين قبل المباراة أُلغي أيضاً، وذلك بسبب الأجواء المتوترة بين الطرفين بعدما وجه ممثلو الادعاء العام الى النادي الكاتالوني تهم فساد تتعلق بمدفوعات تزيد على 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) لشركة يملكها رئيس تحكيم سابق.

وردّ برشلونة على التهم بالقول إنه دفع لخوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم بالاتحاد المحلي للعبة بين عامي 1994 و2018، للحصول على تقارير ونصائح تتعلق بالتحكيم.

وأفاد ريال مدريد الأسبوع الماضي أنه سيظهر في القضية على أنه "طرف متضرر" للدفاع عن مصالحه بمجرد المضي قدماً في الإجراءات.

ويتواجه برشلونة مع غريمه الملكي باحثاً عن توسيع فارق النقاط التسع الذي يفصله عن بطل الموسم الماضي، والسير خطوة إضافية نحو الفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2019.

وأشارت صحيفة "أس" الى أن غياب بيريس سيكون الأول له في الـ"كلاسيكو" على ملعب الغريم الكاتالوني "منذ 20 عاماً".

وأكد رئيس برشلونة جوان لابورتا أنه سيدافع عن فريقه ضد "الهجمات"، مضيفاً "أريد حقاً مواجهة كل الأوغاد الذين يشوهون شارتنا" و"هناك هجمات شرسة تلطخ شارة نادينا، والتي لا علاقة لها بالواقع".

وشدد "يمكنك أن تكون على يقين من أن مجلس الإدارة الذي أتشرف برئاسته سيدافع عنه بكل قوتنا".

وذكرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية الإثنين أنه سيتم استدعاء المدربين السابقين لبرشلونة لويس إنريكي وإرنستو فالفيردي كشاهدين في إجراءات المحاكمة.

وبالإضافة الى النادي والحكم السابق نيغريرا، يواجه اثنان من رؤساء النادي السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، نفس تهمة الفساد.

على المستوى الرياضي، لا يواجه برشلونة أي خطر مباشر لأن الهيئات الحاكمة لكرة القدم الإسبانية والأوروبية والعالمية لديها قانون تقادم مدته خمس سنوات، حسب ما أشار رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الإثنين.

لكن على المستوى الجنائي، يمكن أن يواجه المتهم ما يصل الى أربعة أعوام في السجن، فيما سيكون برشلونة أمام خطر "تعليق النشاط" وصولاً "الى الحل الكامل كشركة" بحسب ما أفاد أستاذ القانون في جامعة كارلوس الثالث في مدريد ألبيرتو بالومار وكالة فرانس برس.

المصدر / وكالات