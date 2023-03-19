المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلاقات العامة ينطلق في كلية ليوا للتكنولوجيا غداً

تنظم كلية ليوا للتكنولوجيا في أبوظبي المؤتمر العلمي الدولي المحكم للعلاقات العامة، تحت عنوان: "التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية للعلاقات العامة في الدول العربية: الواقع والآفاق"، خلال المدة من 20 إلى 21 مارس الحالي، بمشاركة نخبة من أساتذة العلاقات العامة العاملين في الجامعات العربية.

وأكد الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني أستاذ الاتصال بقسم العلاقات العامة والإعلان – رئيس اللجنة العلمية المشرفة على تنظيم المؤتمر بأن اللجنة العلمية للمؤتمر وافقت على مشاركة 25 ورقة بحثية للعرض في المؤتمر من 11 دولة عربية.

وتناولت الأوراق تقديم رؤى ونماذج حية وواقعية لتجارب علمية ومهنية لممارسة مهنة العلاقات العامة في العديد من الأقطار العربية وتدريسها في الجامعات.

ويهدف المؤتمر العلمي إلى الوقوف على واقع التأهيل الأكاديمي في مجال العلاقات العامة واستجابته لمتطلبات الممارسة المهنية، والتحديات التي أفرزتها تطورات وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات، من خلال استحداث أساليب عمل مرتبطة بمواكبة العلاقات العامة للمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفق منهجية علمية واضحة، وتزويد المؤسسات الأكاديمية التي تقدم برامج للعلاقات العامة والمنظمات العامة والخاصة بتوصيات واقعية مدروسة قابلة للتطبيق، تنسجم مع متطلبات سوق العمل المتجددة باستمرار.

وأشار الدناني إلى أهمية المؤتمر العلمية لمواكبة التطورات الحاصلة في وسائل الاتصال وتقنيات المعلومات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية، وله أبعاده الاستراتيجية في تنشيط مجال البحث العلمي في تخصص العلاقات العامة على وجه التحديد.

المصدر / فلسطين أون لاين