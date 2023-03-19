اتحاد خان يونس يتعاقد مع مدافع خدمات رفح

خانيونس/ وائل الحلبي:

أتمَّ نادي اتحاد خان يونس أول صفقاته في إطار مساعيه للتحضير للموسم المقبل، والذي يسعى فيه الفريق للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وتعاقد اتحاد خان يونس مع اللاعب أدهم القاضي المتوّج مع خدمات رفح بلقب الدوري الممتاز، ليعود مرة أخرى لصفوف البرتقالي الذي لعب له لموسمين قبل تجربته الأخيرة مع الفريق الرفحي.

وقدَّم القاضي عروضاً مميزة برفقة بطل الدوري وحصل على لقب أفضل مدافع في الموسم السابق قبل أن يعود من جديد لصفوف البرتقالي الذي نجح بتجديد عقود لاعبيه يوسف لولو وباسل أبوبطنين ومحمود شيخ العيد في وقت سابق.