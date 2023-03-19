تطورات مهمَّة في مصير محمد صلاح مع ليفربول

يسيطر الغموض على مستقبل المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في ظل معاناة "الريدز" هذا الموسم واحتلالهم المركز السادس على سلّم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم تأكيدات رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، أنّ موكله مستمر رفقة ليفربول، ولا توجد لديه نيّة لمغادرة النادي بعد نهاية الموسم الجاري، إلا أنَّ الصحف تواصل الحديث عن مستقبل صلاح وإمكانية مشاهدته بقميص فريق آخر الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "le10sport" إن صلاح البالغ من العمر 30 عاماً، يرغب في خوض تحدٍ جديدٍ خارج أسوار ليفربول الموسم المقبل، على الرغم من امتلاكه عقداً يمتد حتى يونيو/ حزيران من عام 2025.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى استغلال موقف صلاح من أجل الحصول على خدماته، خاصة أن كيليان مبابي يشترط التعاقد مع مهاجم من طراز عالمي للبقاء في صفوف النادي الفرنسي، وهو الأمر الذي يتحقق بالنجم المصري صلاح.

ورغم اهتمام باريس سان جيرمان الكبير، إلا أن صلاح -حسب ذات المصدر- لا يخطط للعب في الدوري الفرنسي الموسم المقبل، حيث يفضل خوض تجربة في بطولة أكثر قوة، وهو ما يجعله يحلم بالانضمام إلى صفوف أحد الأندية الإسبانية.

ومع فشل ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد كريم بنزيما الذي ينتهي في يونيو المقبل، بات صلاح واحداً من أبرز المرشحين لخلافة المهاجم الفرنسي الموسم المقبل، خاصة أن النادي الملكي سيجد صعوبة في التعاقد مع كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند بسبب عقودهما المؤمنة مع باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

جدير بالذكر أنَّ صلاح انضم إلى صفوف ليفربول عام 2017، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق الإنجليزي 206 مباريات، أحرز خلالها 129 هدفاً.