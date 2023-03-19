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المقاومة هي خيار شعبنا

الشعبية: عملية حوّارة هي الرد الأبلغ على اجتماع "شرم الشيخ"

19 مارس 2023 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
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أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عملية حوارة البطولية هي الرد الأبلغ على اجتماع "شرم الشيخ"، ورسالة للمجتمعين أن الشعب الفلسطيني لم ولن يتخلّى عن خيار المقاومة ولن يلقي سلاحه، وسيواصل نضاله حتى دحر كل المستعمرين عن أرض فلسطين.

وقالت الشعبية في بيان صحفي إن هذه العملية البطولية تأتي في ذروة تأهب أجهزة الأمن الصهيونية؛ لتكسر أوهام العدو وتفشل كل رهانات المنقلبين على إرادة شعبنا وتوجّه رسائل نوعيّة من حيث توقيتها ودلالاتها وطريقة تنفيذها.

وشدَّد على أنّ هذه العملية تأتي أيضًا رسالةً إلى القيادات المتنفّذة في السلطة برام الله لمغادرة مسار الدمار، مسار الرهان على ما يُسمَّى "السلام والتسويّة".

وأشارت الشعبية أنّ شعبنا مستمر، ويواصل درب النضال الشاق والطويل والمعمّد بالتضحيات على طريق دحر الاحتلال، وأنّ كل محاولات إخماد المقاومة وعنفوانها المتصاعد؛ سترتد نارًا وبارودًا على الأعداء على طريق مراكمة مفاعيل الانتفاضة الشاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الشعبية #عملية حوارة

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