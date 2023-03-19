فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تطورات مهمة في مصير محمد صلاح مع ليفربول

الشعبية: عملية حوّارة هي الرد الأبلغ على اجتماع "شرم الشيخ"

استبعاد نجوم جديدة من قائمة البرازيل لمباراة المغرب الودية

الجهاد تبارك عملية حوارة: رد طبيعي على جرائم العدو

هذا ما طلبه بويول من لاعبي برشلونة قبل الكلاسيكو

الأونروا بغزة تعلن توقيت دوام المدارس في رمضان

إصابة مستوطنَيْن أحدهما خطرة في عملية إطلاق نار قرب حوارة

حماس: عملية حوّارة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

الأسرى ينشرون وصيتهم قبل معركة الإضراب عن الطعام

حماس تدين اعتداء المستوطنين على كنيسة الجثمانية بالقدس

استبعاد نجوم جديدة من قائمة البرازيل لمباراة المغرب الودية

19 مارس 2023 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
...
استبعاد نجوم جديدة من قائمة البرازيل لمباراة المغرب الودية

استبعد المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، رامون مينيزيس، اللاعبين ماركينيوس (باريس سان جيرمان) وريتشارليسون (توتنهام هوتسبيرز) من قائمة الفريق لودّية المغرب المقرّرة في 25 من الشهر الجاري بسبب الإصابة، فيما قام باستدعاء المهاجم يوري ألبرتو (كورينثيانز)، والمدافع جيلسون بريمر (يوفنتوس)

وما زال ماركينيوس، يتعافى من إصابة عضلية ستحرمه من المشاركة في الودّية المقررة أمام المغرب في طنجة السبت المقبل، حسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان له.

وأضاف البيان أن المهاجم ريتشارليسون تعرّض هو الآخر لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي وغادر الملعب باكيًا.

وأبلغ الجهاز الطبي الخاص بتوتنهام طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار أن حالة ريتشارليسون لا تسمح له بخوض الودية التي ستكون الأولى لمنتخب البرازيل بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على يد كرواتيا.

ويبرز في القائمة التي تضم 23 لاعبًا، فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وإيدير ميليتاو ثلاثي ريال مدريد وكاسيميرو (مانشستر يونايتد)، بجانب تسعة لاعبين يشاركون مع المنتخب للمرة الأولى.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#المغرب #البرازيل #مباراة ودية

متعلقات

الأكثر قراءة