استبعاد نجوم جديدة من قائمة البرازيل لمباراة المغرب الودية

استبعد المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل، رامون مينيزيس، اللاعبين ماركينيوس (باريس سان جيرمان) وريتشارليسون (توتنهام هوتسبيرز) من قائمة الفريق لودّية المغرب المقرّرة في 25 من الشهر الجاري بسبب الإصابة، فيما قام باستدعاء المهاجم يوري ألبرتو (كورينثيانز)، والمدافع جيلسون بريمر (يوفنتوس)

وما زال ماركينيوس، يتعافى من إصابة عضلية ستحرمه من المشاركة في الودّية المقررة أمام المغرب في طنجة السبت المقبل، حسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان له.

وأضاف البيان أن المهاجم ريتشارليسون تعرّض هو الآخر لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي وغادر الملعب باكيًا.

وأبلغ الجهاز الطبي الخاص بتوتنهام طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار أن حالة ريتشارليسون لا تسمح له بخوض الودية التي ستكون الأولى لمنتخب البرازيل بعد خروجه من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 على يد كرواتيا.

ويبرز في القائمة التي تضم 23 لاعبًا، فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وإيدير ميليتاو ثلاثي ريال مدريد وكاسيميرو (مانشستر يونايتد)، بجانب تسعة لاعبين يشاركون مع المنتخب للمرة الأولى.

المصدر / وكالات