هذا ما طلبه بويول من لاعبي برشلونة قبل الكلاسيكو

طالب كارلوس بويول، المدافع السابق لنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، لاعبي الفريق بتجاهل قضية نيغريرا والتركيز على أدائهم داخل الملعب خلال القمة مع ريال مديد، كي تستمر طفرة النايد الكتالوني التي يستمتع بها الفريق في الدوري الإسباني ولا تنتهي بسبب القضية.

وقال بويول خلال مؤتمر صحفي بمكسيكو سيتي حيث يروج للكلاسيكو: "الأهم أن يتجاهل اللاعبون ويركزوا على عملهم، وما يحدث داخل الملعب. لا يمكن السيطرة على الضجيج الذي يدور خارج الملعب، بل فقط التعامل معه بأفضل طريقة ممكنة".

وتتضمن قضية نيغريرا تحقيقات النيابة العامة في برشلونة التي رصدت دفع مجلس إدارة النادي 7.3 مليون يورو خلال الفترة بين 2001 و2018 لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام السابق.

وأثارت هذه القضية جدلًا إعلاميًا كبيرًا، إلا أنها لم تؤثر على صدارة البلوغرانا لليغا بل تمكن من التقدم 0-1 على غريمه اللدود ريال مدريد في كأس الملك، وقد دعا بويول لاعبي فريقه السابق لعدم التفكير في الأمر.

ويوجد بويول في مكسيكو سيتي بصفته سفيرًا لـ"الليغا"، حيث يشارك في حملة ترويجية لمباراة الكلاسيكو التي تجري اليوم الأحد، بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويتصدر برشلونة الدوري بـ65 نقطة بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد الثاني بـ56 نقطة، ولهذا فإن فوز الريال يعني إعادة إحياء آماله في المنافسة على اللقب؛ إذ سيتراجع الفارق إلى ست نقاط، لكن فوز النادي الكتالوني سيرفع الفارق إلى 12 نقطة ويقربه من اللقب كثيرًا.

المصدر / وكالات