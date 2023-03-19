فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأونروا بغزة تعلن توقيت دوام المدارس في رمضان

إصابة مستوطنين في عملية إطلاق نار قرب حوارة

حماس: عملية حوّارة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

الأسرى ينشرون وصيتهم قبل معركة الإضراب عن الطعام

حماس تدين اعتداء المستوطنين على كنيسة الجثمانية بالقدس

استعدادات واسعة لتسيير رحلات من الداخل المحتل إلى الأقصى

النائب الزهار: لقاء "شرم الشيخ" لن يؤثر على برنامج المقاومة

"المالية" تعلن صرف حقوق الغير عن شهر فبراير

في "سجن" خلفه جدار تعيش عائلة سعدات غريب

عائلة أبو عيش تعيش مرارة التشريد بعد هدم الاحتلال منازلها في عكا

حماس: عملية حوّارة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

19 مارس 2023 . الساعة 16:38 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن العملية الفدائية في بلدة حوّارة جنوبي نابلس "رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس".

وأكد قاسم في تصريح لقناة الأقصى، أن شعبنا ومقاومته لن يمرّروا جرائم الاحتلال، وسينال المحتلين عقابهم على هذه الجرائم.

وأشار إلى أن المقاومة بالضفة تتحرّك بكل جرأة ومصداقية للرد على جرائم الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة تتواصل وتتعاظم وتزداد قوة وانتشارًا ولا خوف عليها من أي اجتماعات أمنية.

وتابع قاسم "لا يمكن لأي اجتماع أمني في شرم الشيخ أو العقبة أن يوقف مدّ مقاومة شعبنا".

وأُصيب مستوطنان في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين في حوارة عصر اليوم الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #حوارة #حازم قاسم

متعلقات

الأكثر قراءة