حماس: عملية حوّارة رد طبيعي على جرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن العملية الفدائية في بلدة حوّارة جنوبي نابلس "رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة والقدس".

وأكد قاسم في تصريح لقناة الأقصى، أن شعبنا ومقاومته لن يمرّروا جرائم الاحتلال، وسينال المحتلين عقابهم على هذه الجرائم.

وأشار إلى أن المقاومة بالضفة تتحرّك بكل جرأة ومصداقية للرد على جرائم الاحتلال، مشددًا على أن المقاومة تتواصل وتتعاظم وتزداد قوة وانتشارًا ولا خوف عليها من أي اجتماعات أمنية.

وتابع قاسم "لا يمكن لأي اجتماع أمني في شرم الشيخ أو العقبة أن يوقف مدّ مقاومة شعبنا".

وأُصيب مستوطنان في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين في حوارة عصر اليوم الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين