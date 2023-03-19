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بالفيديو إصابة مستوطنَيْن في عملية إطلاق نار قرب حوارة

19 مارس 2023 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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مركبة المستوطنين التي تعرضت لعملية إطلاق النار في حوارة

أصيب مستوطنان أحدهما بجراح خطرة في عملية إطلاق نار عصر اليوم الأحد بالقرب من بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر في نابلس، إن مقاوماً فتح النار على سيارة للمستوطنين، ونجح في الانسحاب من مكان الهجوم، فيما تقوم قوات الاحتلال، بمطاردة المقاوم.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر صحية، وصفها حالة أحد الجرحى بأنها حرجة، حيث أصيب برصاصة في رأسه، وأصيبت المستوطنة الأخرى بجراح متوسطة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن مكان هذه العملية لا يبعد سوى أمتار عن مكان عملية حوارة السابقة.

وقتل في 26 شباط/فبراير الماضي مستوطنان، في عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين خلال مرورها عبر شارع حوارة الرئيسي، جنوب مدينة نابلس، لحظة انعقاد اجتماع "العقبة الأمنية" جنوب الأردن، نفذها الشهيد عبد الفتاح خروشة.

وتأتي هذه العملية، تزامنا مع انطلاقة أعمال اجتماع "شرم الشيخ" الأمني، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين من مصر والسلطة والأردن وكيان الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #حوارة #عملية حوارة

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