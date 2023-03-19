حماس تدين اعتداء المستوطنين على كنيسة الجثمانية بالقدس

أدنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اعتداء مجموعة من المستوطنين على كنيسة "الجثمانية" في مدينة القدس المحتلة، وتحطيم محتوياتها، صباح اليوم الأحد.

وحملت الحركة في بيان صحفي ظهر اليوم، الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين.

وأكدت حماس أنَّ هذه الاعتداءات المتكرّرة والممنهجة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية ما هي إلا محاولات يائسة لن تفلح في تهويد المدينة المقدسة ومعالمها التاريخية.

وجددت الدعوة للمجتمع الدولي وكل المؤسسات المعنية بضرورة التحرك الجاد لوقف هذه الاعتداءات العنصرية المتصاعدة وتجريمها.

وصباح اليوم حاول مستوطنان متطرفان الاعتداء على كنيسة الجثمانية في مدينة القدس.

وقالت مصادر مقدسية، إن اثنين من المستوطنين اقتحما الكنيسة وحاولا تخريب محتوياتها، إلا أن المواطن حمزة عجاج تصدى لهما، وتم إلقاء القبض على أحدهما، ولاذ الآخر بالفرار من المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين