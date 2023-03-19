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بالفيديو الأسرى ينشرون وصيتهم قبل معركة الإضراب عن الطعام

19 مارس 2023 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
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أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال

نشر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقطعًا مسجّلًا لوصيتهم قبل دخولهم في معركة الإضراب عن الطعام والمقررة في الأول من رمضان.

وقالت وزارة الأسرى بغزة، إنّ كتابة الأسرى لوصاياهم تؤكد على قوة الإصرار التي يتمتّعون بها وإرادتهم الحديدية نحو السير بخطواتهم حتى آخر رمق.

وتَحدَّث الأسرى في رسالة مُسجّلة بالقول: بعد أن وجدنا وحيدين في مواجهة الموت والنسيان نصارع المستحيل ونحن أسرى نُحاصَر حتى النهاية بين فكَّي كماشة الإهمال وأنياب بن غفير الاستعمارية قرّرنا على الإرادات المؤمنة المنبثقة من وهم وعينا التحرّري والإنساني بعد التوكل على الله وإرادة شعبنا الحي أن ننطلق سهامًا من على أوتار أرواحنا المتمرّدة فإما حرية حمراء مُخضّبة بالجوع والكرامة وإما انتصار أكيد على الذات والدنيا معًا".

وأضاف الأسرى في رسالتهم: "ثقوا بنا يا شعب الجبارين والمقاومة فكما عرفتمونا أحرارًا كنا ولا زلنا مشاريع شهادة، عناوين حرية واجبة، عتالات نضالية مهمة، يشهد لثباتها تاريخ طويل معمّد بالدم في ساحات الاشتباك صفرية المسافة، أحادية الخيار والقبلة، وروافع وطنية ملهمة أيضًا، يمكن البناء والرهان عليها، في كل زمان ومكان".

وأكمل الأسرى وصيّتهم: "هذا قدر الأحرار، وقد انبرت أرواحنا منتصبة، سنصنع وإياكم أقدارنا الحرة من حبّات الضوء المسربل من حدقات العيون، ونفحات الأرواح المعلّقة بأهداب الحرية، نقف وإياكم على عتبات المواجهة الفارقة نحييكم وفي تحيّتنا كثير حب وشوق وشيء من أرواحنا التي لا تستطيب إلا لعناقكم في فضاء الحرية الرحبة".

وأردف: "نقف في ثبات وشموخ لمشاريع شهادة تتوثّب أرواحنا الحرة من أعماق مدفنها الحجري مراهنين على ضمائركم الحية وعلى سواعدهم السمراء، وقبل أن تكتمل أسباب الرحيل، نوصيكم بنا خيرًا لا تتركونا وحدنا في ساحات المعركة مكشوفين لسهام الغزاة، احموا أرواحنا وظهورنا، فأنتم أحادي القيم والمبادئ، والرهان عليكم كاسب، حررونا ونحن أحياء قبل أن نكون جثثًا ميتة وأرقامًا.

وإليكم تسجيل وصية الأسرى كاملة

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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