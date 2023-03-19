منتخب الشاطئية يحقق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا

غزة/ مؤمن الكحلوت:

حقق المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية فوزه الأول في بطولة كأس آسيا، وذلك على حساب نظيره قيرغيزستان بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من المسابقة التي تستضيفها مملكة تايلند.

وتقدم محمد حسان بالهدف الاول للفدائي، لكن منتخب قيرغيزستان سرعان ما سجل هدف التعادل سريعاً.

في الشوط الثاني استطاع علاء عطية منح الفدائي التقدم من جديد بالهدف الثاني، لكن منتخب قيرغيستان سجل هدف التعادل في ذات الشوط من مخالفة.

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في الشوط الثالث، سجل محمد القاضي الهدف الثالث من مجهود فردي رائع.

وبهذا الفوز رفع الفدائي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف عُمان والكويت.

وينتظر أن يخوض الفدائي مباراته الثالثة أمام عُمان يوم الثلاثاء القادم في ختام دور المجموعات وحسم التأهل للدور القادم في حال تحقيق الفوز.