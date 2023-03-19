فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في "سجن" خلفه جدار تعيش عائلة سعدات غريب

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بتوقيت فلسطين

عائلة أبو عيش تعيش مرارة التشريد بعد هدم الاحتلال منازلها في عكا

في "بيت إكسا".. تصحير للأراضي وخنق لأهلها

منتخب الشاطئية يحقق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا

"التعليم" تنشر المادة المطلوبة من المادة المقررة في امتحان التوجيهي

أراضي "عزون عتمة" و"بيت أمين" بين "البوابات" والجدار

بركة: انعقاد قمة شرم الشيخ لن يفلح في القضاء على المقاومة

"بوابة" قرية "حارس".. تقطع أوصال الحياة بـ"كبسة زر"

"العقبة".. قرية بين ثكنات عسكرية تناضل للصمود

"التعليم" تنشر المادة المطلوبة من المادة المقررة في امتحان التوجيهي

19 مارس 2023 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...
"التعليم" تنشر المادة المطلوبة من المادة المقررة في امتحان التوجيهي

نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، المادة المطلوبة من المواد المقررة في امتحان الثانوية العامة 2023.

وكان نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، جمال يوسف، كشف أنهم سيحذفون بعض المواد من المنهاج الفلسطيني لطلبة الثانوية العامة وذلك بالتوافق مع وزارة التعليم في الضفة الغربية.

وأوضح  يوسف تصريح لـ"": أن إضرابات المعلمين في الضفة الغربية ستلقي ظلالها على كمية المنهاج الذي سوف يُمتحن به الطلبة"، مؤكداً أن أي إجراء سيتم اتخاذه بحذف أجزاء من المنهاج سيكون بالتوافق التام والكامل مع الوزارة في الضفة الغربية.

"" تنشر المرفقات بالصور، للمواد المطلوبة التي نشرتها وزارة التربية والتعليم.

8.jpg


7.jpg


6.jpg


5.jpg


4.jpg


3.jpg


1.jpg


2.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#التعليم #توجيهي #امتحان التوجيهي #المادة المطلوبة

متعلقات

الأكثر قراءة