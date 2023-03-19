"التعليم" تنشر المادة المطلوبة من المادة المقررة في امتحان التوجيهي

نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، المادة المطلوبة من المواد المقررة في امتحان الثانوية العامة 2023.

وكان نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، جمال يوسف، كشف أنهم سيحذفون بعض المواد من المنهاج الفلسطيني لطلبة الثانوية العامة وذلك بالتوافق مع وزارة التعليم في الضفة الغربية.

وأوضح يوسف تصريح لـ" ": أن إضرابات المعلمين في الضفة الغربية ستلقي ظلالها على كمية المنهاج الذي سوف يُمتحن به الطلبة"، مؤكداً أن أي إجراء سيتم اتخاذه بحذف أجزاء من المنهاج سيكون بالتوافق التام والكامل مع الوزارة في الضفة الغربية.

" " تنشر المرفقات بالصور، للمواد المطلوبة التي نشرتها وزارة التربية والتعليم.































المصدر / فلسطين أون لاين