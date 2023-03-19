عائلة أبو عيش تعيش مرارة التشريد بعد هدم الاحتلال منازلها في عكا

الناصرة-غزة/ محمد أبو شحمة:

"نحن وأطفالنا نفترش الأرض ونلتحف السماء"، بهذه الكلمات بدأت "نورة أبو عيش" من مدينة عكا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الحديث عن معاناة عائلتها بعد إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزلهم.

وقالت أبو عيش لصحيفة "فلسطين": إن "دولة الاحتلال لم تهدم بيتي فحسب، بل جرفته، وحاولت من خلال ذلك أن تجرفني مع هذه المنازل المنكوبة، لكن هيهات، فأنا متجذرة بأرضي كشجرة الزيتون، فأنا على نقيض هؤلاء الذين ليس لهم وطن، ولا انتماء، ولا جذور، استُقدموا من أنحاء المعمورة ليستوطنوا أرضًا لا يملكونها ولا ينتمون إليها".

وأضافت أنه "هنا خلقت وهنا ترعرعت، وهنا تربيت على القيم والوطنية والإنسانية على عكس هؤلاء، الذين لم يشعروني بأنني مواطنة لي من الحقوق ما لأبناء جلدتهم. لقد أطلقوا علينا كلابهم الشرسة، وكأنهم يداهمون وكرا لعصابة، وأرسلوا جحافل قطعانهم تنهش في لحومنا، وتحاول محي تاريخنا".

وكانت سلطات الاحتلال هدمت 4 منازل لعائلة أبو عيش، يوم 14 شباط/ فبراير 2023، لتشرد إثر الهدم ما يزيد على عشرين فردًا من أُسر نظمي أبو عيش، ونبيل أبو عيش، وأحمد أبو عيش، وإيفا أبو عيش.

وأشارت أبو عيش إلى أن سلطات الاحتلال تزعم أن المنازل المهدمة غير مرخصة، رغم أنها بُنيت منذ أكثر من 70 عامًا، أي أن عمرها قبل بناء دولة الاحتلال.

وذكرت أن العائلات أقامت خيامًا فوق أنقاض منازلها المهدمة كنوع من الاحتجاج، وللعيش بها مؤقتًا إلى حين إيجاد منازل بديلة، ولكن الاحتلال قام بهدم هذه الخيام.

وأضافت: "كانت طريقة هدم الخيام وإخلائها من أصحاب المنازل بشعة جدًا وهمجية، حيث هاجم الاحتلال الأطفال وأخرجهم بالقوة من داخل الخيام، رغم البرد، وأزالتها ومنعت أحدًا من دخول المنطقة".

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وبينت أبو عيش أن سلطات الاحتلال جاءت إلى الخيام بعد هدم المنازل عند ساعات الصباح الأولى، وعاملت الأهالي كأنهم "عصابات إجرامية"، ومنعوا أي أحد من العائلات الاقتراب عند إزالة الخيام.

وأشارت إلى أن العائلات التي هدمت منازلها لا يوجد لديها أي بديل أو منازل أخرى، وبعد الهدم وإزالة الخيم، أصبحت بلا مأوى، مشددة على أن العائلات لن تترك حقها في البناء على أرضها، ولن تستسلم لتهديدات الاحتلال.

هدم غير قانوني

من جانبه، أكد محامي عائلة أبو عيش، أحمد رسلان، أن سلطات الاحتلال هدمت بيوت عائلة أبو عيش بشكل غير قانوني، لكون قضية العائلات لا تزال منظورة أمام القضاء.

وقال رسلان لصحيفة "فلسطين": إن "العائلة كانت بموقف قوة وكان لديها قرار قضائي بعدم الهدم، ولكن سلطات الاحتلال أقدمت على هدم المنازل وإزالة خيم كان تعيش بها العائلات، قبل نفاد المدة القضائية المنصوصة بالقانون لتنفيذ قرار الهدم".

وأضاف: "عائلة أبو عيش قائمة على أرضها منذ قرابة الـ70 عامًا، وفقًا لوثائق حصلت عليها من الأوقاف المسيحية في مدينة عكا، ومنذ ذلك الحين هم أصحاب حقوق، سواء كانوا مستأجرين محميين، ووجودهم بالأرض قانوني وبحق".

ولفت إلى أن عائلة أبو عيش تعيش في وضع مأساوي، بعد هدم منازلها وإزالة الخيام التي شيدوها بعد الهدم للعيش بها.

والخميس الماضي، شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام بلدية عكا، ضد هدم سلطات الاحتلال منازل عائلة أبو عيش، وهدم الخيام التي نصبتها العائلة لإيوائها بعد هدم منازلهم.