ماكينة الأهداف النرويجي يهدد عرش أساطير الدوري الإنجليزي

بعد أقل من 8 أشهر على بداية مسيرته مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وإطلاق البعض عليه وصف "ماكينة أهداف"، فرض المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند "22 عامًا" نفسه ضمن أبرز نجوم الكرة الإنجليزية في الموسم الحالي.

والمستوى الذي قدمه هالاند خاصة فيما يتعلق بهزّ الشباك جعله مرشحًا بقوة لتحطيم العديد من الأرقام القياسية على مدار السنوات القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من هذا، أكد هالاند أنه لا يُركّز كلّ جهوده في هزّ الشباك وإنما يتطلع لمهام أخرى مثل صناعة الفرص في المباريات التي يخوضها مع الفريق.

وسجّل هالاند ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز الساحق 6 / صفر على بيرنلي مساء أمس السبت في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأعرب عن سعادته بمواصلة هوايته في هزّ الشباك، وقال: "أعشق تسجيل الأهداف بصفتي مهاجمًا، ولكنني لا أركز على هذا، وإنما على صناعة الفرص... إذا سنحت لك الفرص لهزّ الشباك، تكون لديك الفرصة الجيدة للتسجيل".

ورفع هالاند رصيده إلى 42 هدفًا في 37 مباراة خاضها بمختلف المسابقات هذا الموسم، علمًا بأنه الموسم الأول له مع الفريق منذ أن انتقل إليه قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى أنّ هالاند رفع رصيده الآن إلى 157 هدفًا في آخر 153 مباراة خاضها على مستوى الأندية.

كما أصبح هالاند على بُعد هدفين فقط من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يُسجّلها أيّ لاعب من الدوري الإنجليزي بمختلف البطولات في موسم واحد.

المصدر / وكالات