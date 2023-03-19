فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في "سجن" خلفه جدار تعيش عائلة سعدات غريب

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بتوقيت فلسطين

عائلة أبو عيش تعيش مرارة التشريد بعد هدم الاحتلال منازلها في عكا

في "بيت إكسا".. تصحير للأراضي وخنق لأهلها

منتخب الشاطئية يحقق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا

"التعليم" تنشر المادة المطلوبة من المادة المقررة في امتحان التوجيهي

أراضي "عزون عتمة" و"بيت أمين" بين "البوابات" والجدار

بركة: انعقاد قمة شرم الشيخ لن يفلح في القضاء على المقاومة

"بوابة" قرية "حارس".. تقطع أوصال الحياة بـ"كبسة زر"

"العقبة".. قرية بين ثكنات عسكرية تناضل للصمود

بحر: مشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ "مرفوضة"

19 مارس 2023 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
...
بحر: مشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ "مرفوضة"

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر مشاركة السلطة برام الله في لقاء شرم الشيخ، واصفًا إياه باللقاء التآمري برعاية أمريكية، مؤكدًا على أنّ مشاركة سلطة رام الله فيه مرفوضة وطنيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا.

وقال بحر في تصريح صحفي: "لقاء شرم الشيخ استكمال للقاء العقبة، ويأتي ضمن مساعي تصفية القضية الفلسطينية، ومنح الغطاء للاحتلال وحكومته الفاشية على مواصلة المجازر البشعة والعدوان على شعبنا وأسرانا ومقدساتنا".

اقرأ أيضًا: وقفة احتجاجية بغزة رفضًا لمشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني

وأضاف "اللقاءات الأمنية مع الاحتلال خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، وإنّ كل المؤامرات التي تُحاك ضد شعبنا ومقاومته مصيرها الفشل".

ودعا بحر السلطة برام الله للعدول عن هذا السلوك الذي يُمثّل استمرارًا لجريمة التنسيق الأمني، والعودة إلى خيار شعبنا المتمثل بحقه في المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#بحر #قمة شرم الشيخ #اجتماع شرم الشيخ #مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ

متعلقات

الأكثر قراءة