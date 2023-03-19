بحر: مشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ "مرفوضة"

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر مشاركة السلطة برام الله في لقاء شرم الشيخ، واصفًا إياه باللقاء التآمري برعاية أمريكية، مؤكدًا على أنّ مشاركة سلطة رام الله فيه مرفوضة وطنيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا.

وقال بحر في تصريح صحفي: "لقاء شرم الشيخ استكمال للقاء العقبة، ويأتي ضمن مساعي تصفية القضية الفلسطينية، ومنح الغطاء للاحتلال وحكومته الفاشية على مواصلة المجازر البشعة والعدوان على شعبنا وأسرانا ومقدساتنا".

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وأضاف "اللقاءات الأمنية مع الاحتلال خيانة لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى وخروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني، وإنّ كل المؤامرات التي تُحاك ضد شعبنا ومقاومته مصيرها الفشل".

ودعا بحر السلطة برام الله للعدول عن هذا السلوك الذي يُمثّل استمرارًا لجريمة التنسيق الأمني، والعودة إلى خيار شعبنا المتمثل بحقه في المقاومة الشاملة حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين