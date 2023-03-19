فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في "سجن" خلفه جدار تعيش عائلة سعدات غريب

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بتوقيت فلسطين

عائلة أبو عيش تعيش مرارة التشريد بعد هدم الاحتلال منازلها في عكا

في "بيت إكسا".. تصحير للأراضي وخنق لأهلها

منتخب الشاطئية يحقق فوزه الأول في بطولة كأس آسيا

"التعليم" تنشر المادة المطلوبة من المادة المقررة في امتحان التوجيهي

أراضي "عزون عتمة" و"بيت أمين" بين "البوابات" والجدار

بركة: انعقاد قمة شرم الشيخ لن يفلح في القضاء على المقاومة

"بوابة" قرية "حارس".. تقطع أوصال الحياة بـ"كبسة زر"

"العقبة".. قرية بين ثكنات عسكرية تناضل للصمود

قطر: إحالة وزير مالية سابق وآخرين لمحكمة الجنايات

19 مارس 2023 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
...

أحالت النيابة العامة في قطر، وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وآخرين، إلى محكمة الجنايات في البلاد لاتخاذ المقتضيات القانونية.

جاء ذلك، بسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الأحد، بعد عامين من قرار إلقاء القبض على العمادي وآخرين، وإجراء التحقيق معهم بشأن ما أثير من تقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وأوردت "قنا" نقلا عن النيابة العامة قولها، إن التحقيقات اللازمة في هذه القضية، انتهت، بعد استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير.

وزادت النيابة: "حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية، على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم".

وأصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم، والتي تمثلت في جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال.

وفي مايو/أيار 2021، أمر النائب العام القطري بالقبض على وزير المالية حينها علي شريف العمادي، بسبب جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#قطر #وزير مالية قطري #محاكمة وزير قطري #وزير قطري

متعلقات

الأكثر قراءة