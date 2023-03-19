هل سيتم حذف جزء من منهاج توجيهي؟.. التعليم بغزة تُجيب

غزة/ صفاء عاشور:

كشف نائب مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، جمال يوسف أنهم سيحذفون بعض المواد من المنهاج الفلسطيني لطلبة الثانوية العامة وذلك بالتوافق مع وزارة التعليم في الضفة الغربية.

وأوضح يوسف تصريح لـ" ":" إن إضرابات المعلمين في الضفة الغربية ستلقي ظلالها على كمية المنهاج الذي سوف يُمتحن به الطلبة"، مؤكداً أن أي إجراء سيتم اتخاذه بحذف أجزاء من المنهاج سيكون بالتوافق التام والكامل مع الوزارة في الضفة الغربية.

وكان أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، عن أنه سيعقد اليوم، الأحد، اجتماعا لمناقشة المادة المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لمناقشة المادة المطلوبة للامتحانات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص لكافة الطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين