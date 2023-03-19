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وفد من حماس برئاسة العاروري يلتقي نصر الله

19 مارس 2023 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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"نصر الله" يستقبل وفداً من "حماس" بقيادة "العاروري"

التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري اليوم الأحد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء في بيروت آخر المستجدات في فلسطين المحتلة، وخصوصاً "المقاومة البطولية والباسلة في الضفة الغربية والقدس، والأحداث الداخلية في الكيان الإسرائيلي الغاصب".

كما جرى التباحث في التطورات السياسية في المنطقة، والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة، ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية.

ويوم أمس السبت، استقبل نصر الله أيضاً، وفداً من حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، برئاسة الأمين العام زياد النخالة، وخلال اللقاء، لمناقشة الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجه المقاومة الفلسطينية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #صالح العاروري #نصر الله

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