الأسير خضر عدنان يُواصل خوض نضاله ضد إدارة السجون لليوم الـ43

يواصل الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان الإضراب عن الطعام لليوم الـ 43 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحتجز في مركز تحقيق الجلمة.

والشيخ عدنان مُضرب عن الطعام منذ اليوم الأول لاعتقال، ويتواجد حاليًا في العزل الانفرادي بقسم (3) العزل في ظروف قاسية من البرد وعدم توفر أغطية تقيه شدة الطقس وبرودته.

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وأعادت قوات الاحتلال اعتقال عدنان في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

المصدر / فلسطين أون لاين