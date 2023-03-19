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عبر صيانة كسوتها

الكعبة المشرفة تتزين استعدادا لشهر رمضان المبارك

19 مارس 2023 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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تنظيف وتعقيم الكعبة المشرفة استعداداً لشهر رمضان

أجرت وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، صيانة الكسوة للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلَّة استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وقال وكيل المجمع المهندس أمجد الحازمي إن فريق عمل سعودي مختص، تابع للإدارة العامة لصيانة الكسوة، يتفقد يوميا ثوب الكعبة المشرفة والحلقات المثبتة له ويصلح بشكل فوري أي ملحوظات في حال وجودها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية السبت.

وشدد الحازمي على أن أعضاء الفريق يعملون وفقا لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، ويتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكسوة.

فيما أوضح مدير الإدارة العامة لصيانة الكسوة فهد الجابري أن أعمال الصيانة الدورية تتلخص في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة.

وكذلك شد ووزن ثوب الكعبة وتثبيته من الأطراف، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الكسوة من جميع الاتجاهات، بحسب الجابري.

وأضاف أنه سيتم تغيير كينارات (القطع المطرزة المحيطة بـ) كل من الحجر الأسود والركن اليماني.

ويشهد أداء مناسك العمرة خلال رمضان إقبالًا كبيرًا من داخل وخارج السعودية، مما يتسبب في عدم وجود إمكانية لحجوزات جديدة، وفقا لصحيفة "عكاظ" المحلية.

المصدر / الأناضول
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#شهر رمضان #الكعبة المشرفة #كسوة الكعبة #صيانة الكعبة

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