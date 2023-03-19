عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، وسط حماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي رافقت المقتحمين.

وأفادت مصادر مقدسيّة، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية، متجهين نحو باب السلسلة للمغادرة من هناك.

وتتم الاقتحامات بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وعلى فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

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وتترافق اقتحامات الأقصى مع دعوات مقدسيّة متجدّدة للحشد والرباط فيه، لإفشال محاولات تدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين، وتنفيذ مخططاتهم التهويدية. وشدّدت الدعوات على أهمية تواصل الرباط في المسجد وإعماره، لإحباط مخططات الاحتلال التهويدية، واقتحامات المستوطنين المتزايدة وما يتخلّلها من أداء طقوس تلمودية.





المصدر / فلسطين أون لاين