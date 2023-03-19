وظيفة شاغرة في مؤسسة الاغاثة الكاثوليكية بقطاع غزة

حول خدمات الإغاثة الكاثوليكية CRS

خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) هي الوكالة الإنسانية الدولية الرسمية للمجتمع الكاثوليكي في الولايات المتحدة. تعمل CRS على إنقاذ وحماية وتحويل حياة المحتاجين في أكثر من 100 دولة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنسية.

تتواجد خدمات الإغاثة الكاثوليكية في القدس والضفة الغربية وغزة (JWBG) منذ عام 1961 وتدعم حاليًا برامج في قطاعات الإغاثة الإنسانية وسبل العيش وتقوية المجتمع المدني وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال مكاتبها الميدانية في القدس وغزة وبيت لحم.

تدعم برامج سبل العيش لخدمات الاغاثة الكاثوليكية في غزة التوظيف باستخدام مجموعة من مناهج سبل العيش ، بما في ذلك النقد مقابل العمل (CFW) للعمال غير المهرة أو ذوي المهارات المنخفضة ، والنقد مقابل التدريب والنقد مقابل التدريب المهني (CFI / A) للجامعة أو المهنية الماهرة الخريجين ، ومنح رأس المال الصغير لأصحاب الأعمال ورجال الأعمال لبدء الأعمال التجارية أو إعادة بنائها أو نموها. يتم تنفيذ هذا البرنامج مع التركيز على تحسين شبكات ومهارات المشاركين وكذلك بناء بيئة مواتية لزيادة الوكالة والاعتماد على الذات ، وخاصة بالنسبة للشابات والشباب ذوي الإعاقة ، لتمكينهم من البقاء في سوق العمل والمساهمة. لرفاهية أسرهم ومجتمعاتهم.

وصل إعلان توظيف صادر عن خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى وظيفي ( موظف ميداني لسبل العيش ) Livelihoods Field Officer .

ملخص العمل:

- سيساعد الموظف الميداني لسبل العيش (FO) في تنفيذ المشروع من خلال العمل مباشرة مع الشركاء المحليين وأعضاء المجتمع ، وتنسيق أنشطة وأحداث المشروع المختلفة لدعم عمل خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) لخدمة الفقراء والضعفاء.

- سيكون لدى المرشح الناجح نهج شامل وموجه نحو الخدمات لتنفيذ المشروع والذي يضمن أن المجتمعات تتغذى وتستفيد من المشروع الذي يطبق باستمرار أفضل الممارسات ويعمل باستمرار على تحسين تأثير المشروع على الأشخاص الذين نخدمهم.

الأدوار والمسؤوليات الرئيسية:

- دعم تنسيق وتنفيذ ومراقبة أنشطة المشروع على المستوى الميداني ، وضمان الوفاء بالجداول الزمنية للتنفيذ وفقًا لخطة التنفيذ التفصيلية (DIP) ، وتعزيز الالتزام بأنظمة CRS من أجل جودة تنفيذ المشروع.

- دعم فريق المشروع لتحديد الفرص والتحديات الفنية المتعلقة بسبل العيش ، بالتنسيق مع فريق المشروع لدعم أنشطة بناء القدرات للشركاء المنفذين المحليين ، وفقًا لمبادئ شراكة CRS. تقرير عن التحديات و / أو الثغرات التي تم تحديدها لإثراء التعديلات على الخطة والجدول الزمني للتنفيذ.

- تنسيق الاتصالات وتسهيل تبادل المعلومات بين فريق المشروع ، وشركاء التنفيذ المحليين ، والمستفيدين من المشروع على مستوى المجتمع لمساعدة الشركاء المحليين في تعزيز اهتمام المجتمع والمشاركة وشبكات الدعم.

- الاتصال مع مختلف أصحاب المصلحة في المجتمع وحشدهم لضمان المشاركة الكاملة لقادة المجتمع وممثلي المجتمع في التنفيذ الشامل وتحسين أنشطة المشروع.

- تجميع البيانات المقدمة على مستوى المجتمع حسب متطلبات المشروع والمساهمة في إعداد التقارير.

- دعم نشر سياسة حماية خدمات الاغاثة الكاثوليكية ومدونة قواعد السلوك والأخلاق لشركاء التنفيذ المحليين ، والمستفيدين من المشروع ، وأعضاء المجتمع ذوي الصلة ، بما في ذلك آليات تقديم التقارير بأمان أو تقديم التعليقات ؛ ضمان الامتثال لهذه السياسة وإخطار المشرف على الفور بأي مخاوف.

- دعم إدارة المشروع ودعم الوظائف الأخرى ، على النحو المحدد.

المؤهلات المطلوبة

- مطلوب درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة

- مطلوب سنتين (2) كحد أدنى من الخبرة العملية في المنظمات غير الحكومية

- مطلوب خبرة مثبتة في سبل العيش - وخاصة سبل العيش في حالات الطوارئ ؛ يفضل خبرة مع الشباب وبرامج التوظيف

- خبرة في العمل مع الشركاء والمشاركة في أنشطة المشاركة المجتمعية المطلوبة

- مطلوب إجادة استخدام حزم MS Windows و MS Office (Excel و Word و PowerPoint) وأنظمة ICT4D ؛ الإلمام بـ CommCare و PowerBI a plus

- اللغات المطلوبة - مطلوب إجادة اللغة الإنجليزية والعربية كتابةً وشفويةً

- القدرة على التنقل بين المحافظات.

المعرفة والمهارات والقدرات

- مهارات الملاحظة والاستماع النشط والتحليل مع القدرة على إصدار أحكام سليمة

- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين والقدرة على التفاعل بشكل فعال مع مجموعات متنوعة

- مهارات جيدة في إدارة العلاقات مع القدرة على العمل بشكل تعاوني كجزء من فريق

- استباقية وموجهة نحو النتائج وموجهة نحو الخدمة

طريقة التسجيل

- CRS هو صاحب عمل تكافؤ الفرص.

- سيتم النظر في جميع المتقدمين للتوظيف دون الاهتمام بالعرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو حالة الإعاقة.

- يتم تشجيع النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات السكانية الممثلة تمثيلا ناقصا على التقديم وطلب دعم خدمات الاغاثة الكاثوليكية في عملية التقديم.

- المرشحين المهتمين ذوي الخبرة التعليمية والعمل ذات الصلة مدعوون لإكمال طلب يلبي متطلبات الوظائف.

- يجب على المرشحين تقديم سيرة ذاتية ورسالة تغطية باللغة الإنجليزية عبر موقع المؤسسة عبر الرابط التالي:

http://jobs.crsjwbg.org

- لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي هذه المتطلبات.

- آخر موعد للتقديم الخميس 23 مارس 2023.