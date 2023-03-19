فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خريشة ينتقد هجوم السلطة وفتح على هنية بسبب رفضه للمؤتمرات الأمنية

وظيفة شاغرة في مؤسسة الاغاثة الكاثوليكية بقطاع غزة

الأمطار الغزيرة تغمر مئات الخيم في إدلب بسوريا

يا أبناء قبيلة "فتح" لا تقتلوا عرفات مرتين

حملة اعتقالات بالضفة والمقاومة تستهدف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات

الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون لليوم الـ 34

متى ستصدر "الجنائية الدولية" مذكرة توقيف لقادة الاحتلال

19 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

العلاقات السعودية الإيرانية بين الأمل وواقع الفشل " فلسطينيًا"

أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة الأحد 19 مارس

الأمطار الغزيرة تغمر مئات الخيم في إدلب بسوريا

19 مارس 2023 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
الأمطار الغزيرة تغمر مئات الخيم في إدلب بسوريا

بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مساء أمس السبت، بحسب معلومات صادر عن الخوذ البيضاء

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة إدلب، بغمر 574 خيمة في 18 مخيما للنازحين بالمنطقة.

وبحسب الخوذ البيضاء بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على المحافظة.

اقرأ أيضا: مياه الأمطار تثقل كاهل النازحين السوريين في إدلب

وأوضحت المعلومات أن بعض ساكني المخيمات هم ممن تضرروا من الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

ويعيش في المخيمات المذكورة آلاف السوريين الذين اضطروا للنزوح من ديارهم إلى إدلب بسبب الحرب الداخلية في بلادهم.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#إدلب #أمطار #الخوذ البيضاء #ادلب سوريا

متعلقات

الأكثر قراءة