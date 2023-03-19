الأمطار الغزيرة تغمر مئات الخيم في إدلب بسوريا

بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، مساء أمس السبت، بحسب معلومات صادر عن الخوذ البيضاء

وقد تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة إدلب، بغمر 574 خيمة في 18 مخيما للنازحين بالمنطقة.

وبحسب الخوذ البيضاء بدأت الأمطار الغزيرة بالهطول على المحافظة.

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وأوضحت المعلومات أن بعض ساكني المخيمات هم ممن تضرروا من الزلزال المدمر التي ضربت تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير/ شباط الماضي.

ويعيش في المخيمات المذكورة آلاف السوريين الذين اضطروا للنزوح من ديارهم إلى إدلب بسبب الحرب الداخلية في بلادهم.

المصدر / وكالات