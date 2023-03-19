حملة اعتقالات بالضفة والمقاومة تستهدف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما وثقت مصادر محلية استهداف المقاومين لقوات وحواجز الاحتلال في مناطق متفرقة.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شاكر كمال لحلوح 37 عامًا من جنين، قرب دوار بلدة دير شرف قضاء مدينة نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد شريفة وليث غيث من حارة باب حطة بالبلدة القديمة.

واستهدف المقاومون، اللية الماضية، حاجزا قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، بوابل من الرصاص.

اقرأ أيضا: 16 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة

وفي رام الله، استهدف المقاومون مستوطنة "نحلئيل" شمال غرب رام الله بعبوات محلية، فيما استهدفوا قوة من جيش الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بعبوات محلية الصنع.

وفي مدينة جنين، استهداف المقاومون قوات الاحتلال على حاجز الجلمة بعبوة متفجرة.

وتصدى الفلسطينيون لمستوطنين حاولا الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين