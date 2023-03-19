19 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 19 من مارس/ آذار أحداثًا مفصلية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، وهي لا تزال عالقة في ذاكرة فلسطين التاريخية، يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1799 جيش نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا.
- 1877عقد أولى جلسات أول برلمان عثماني.
- 1948 ديفيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية وقائد عصابات (هاجانا) يعلن رفضه إنشاء "الدولة اليهودية" على أساس قرار التقسيم رقم (181) بل على أساس التفوق العسكري.
- 1978 صدور القرار (425) عن الأمم المتحدة الذي يُطالب بالجلاء الفوري للقوات الصهيونية" عن لبنان، ونشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
- 1988 الشهيد طلال سليم الأعرج يقتل ٣ جنود إسرائيليين طعنًا بالخنجر في حي الدرج بمدينة غزة.
- 1989 جلاء الكيان العبري من طابا وتسلُّم مصر لها بعد نزاع دام نحو 3 أعوام.
- 1995 كمن مجاهدو القسام لحافلة صهيونية في الخليل، وقتلوا مساعد المتطرف موشيه لفنغر" مؤسس حركة "غوش إيمونيم".
- 2003 تعيين محمود عباس رئيسًا لوزراء السلطة الفلسطينية.
- 2016 تحطم طائرة فلاي دبي الرحلة 981 ومقتل جميع ركابها.
- 2019 استشهاد البطل عمر أبو ليلى في بلدة عبوين في رام الله بعد مطاردته من الاحتلال لتنفيذه عملية أسفرت عن مقتل (4) صهاينة قرب سلفيت قبل ذلك بيومين.
المصدر / فلسطين أون لاين