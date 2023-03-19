19 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 19 من مارس/ آذار أحداثًا مفصلية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، وهي لا تزال عالقة في ذاكرة فلسطين التاريخية، يضع " " أبرزها في نقاط:

1799 جيش نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا.

جيش نابليون بونابرت يحاصر مدينة عكا. 1877 عقد أولى جلسات أول برلمان عثماني.

عقد أولى جلسات أول برلمان عثماني. 1948 ديفيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية وقائد عصابات (هاجانا) يعلن رفضه إنشاء "الدولة اليهودية" على أساس قرار التقسيم رقم (181) بل على أساس التفوق العسكري.

ديفيد بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية وقائد عصابات (هاجانا) يعلن رفضه إنشاء "الدولة اليهودية" على أساس قرار التقسيم رقم (181) بل على أساس التفوق العسكري. 1978 صدور القرار (425) عن الأمم المتحدة الذي يُطالب بالجلاء الفوري للقوات الصهيونية" عن لبنان، ونشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

صدور القرار (425) عن الأمم المتحدة الذي يُطالب بالجلاء الفوري للقوات الصهيونية" عن لبنان، ونشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). 1988 الشهيد طلال سليم الأعرج يقتل ٣ جنود إسرائيليين طعنًا بالخنجر في حي الدرج بمدينة غزة.

الشهيد طلال سليم الأعرج يقتل ٣ جنود إسرائيليين طعنًا بالخنجر في حي الدرج بمدينة غزة. 1989 جلاء الكيان العبري من طابا وتسلُّم مصر لها بعد نزاع دام نحو 3 أعوام.

جلاء الكيان العبري من طابا وتسلُّم مصر لها بعد نزاع دام نحو 3 أعوام. 1995 كمن مجاهدو القسام لحافلة صهيونية في الخليل، وقتلوا مساعد المتطرف موشيه لفنغر" مؤسس حركة "غوش إيمونيم".

كمن مجاهدو القسام لحافلة صهيونية في الخليل، وقتلوا مساعد المتطرف موشيه لفنغر" مؤسس حركة "غوش إيمونيم". 2003 تعيين محمود عباس رئيسًا لوزراء السلطة الفلسطينية.

تعيين محمود عباس رئيسًا لوزراء السلطة الفلسطينية. 2016 تحطم طائرة فلاي دبي الرحلة 981 ومقتل جميع ركابها.

تحطم طائرة فلاي دبي الرحلة 981 ومقتل جميع ركابها. 2019 استشهاد البطل عمر أبو ليلى في بلدة عبوين في رام الله بعد مطاردته من الاحتلال لتنفيذه عملية أسفرت عن مقتل (4) صهاينة قرب سلفيت قبل ذلك بيومين.

المصدر / فلسطين أون لاين