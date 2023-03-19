تعرَّف على تفاصيل المنخفض الجوي الذي وصل فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرَد أحيانًا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الطقس اليوم الأحد 19 مارس

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرَد أحيانا والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

الطقس يوم الإثنين 20 مارس

الإثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو باردًا خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرَد أحيانًا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الطقس يوم الثلاثاء 21 مارس

الثلاثاء، يكون الجو غائمًا إلى غائم جزئيًّا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مُهيّأة لسقوط زخّات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم الأربعاء 22 مارس

والأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكُّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، والتزحلق على الطرقات.

المصدر / فلسطين أون لاين