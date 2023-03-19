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مقاومون يطلقون النار على حاجز قلنديا ويلقون عبوة في مستوطنة "نحائيل"

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بالفيديو مقاومون يطلقون النار على حاجز قلنديا ويلقون عبوة في مستوطنة "نحائيل"

19 مارس 2023 . الساعة 05:11 بتوقيت القدس
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حاجز قلنديا

أفادت مصادر محلية، الليلة الماضية، أن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز قلنديا بالقدس المحتلة بوابل كثيف من الرصاص.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال ردت على مصدر إطلاق الرصاص، دون الإبلاغ عن وجود إصابات.

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وألقى مقاومون فلسطينيون، فجر الأحد، عبوة محلية الصنع تجاه مستوطنة نحائيل شمال غربي محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب شهود عيان، فقد نجح مقاومون فلسطينيون في استهداف المستوطنة المُحصنة أمنيًا، وأثاروا حالةً من الهلع في صفوف المستوطنين المتطرفين.

وجاء استهداف المستوطنة في ضوء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين وممتلكاتهم في مُدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #الضفة #حاجز قلنديا #مقاومون

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