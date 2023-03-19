رونالدو ضيفًا على رامز جلال في برنامج المقالب خلال شهر رمضان

أعلن الفنان المصري رامز جلال أن برنامجه في رمضان 2023 سيحمل عنوان “رامز نيفر إند”، حيث يبث بعد آذان المغرب مباشرة على فضائية MBC مصر، طوال شهر رمضان الكريم.

يستضيف رامز جلال في برنامجه عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية.

أسدلت وسائل إعلام مصرية الستار على جزء من قائمة ضيوف برنامج رامز جلال 2023 وتشمل:

– النجم العالمي كريستيانو رونالدو

– لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر

– الإعلامية المصرية ياسمين عز

– مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا

– لاعب النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا

– لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي

– الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين

المصدر / وكالات