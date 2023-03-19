"طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

اختارت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية الشهيد إبراهيم النابلسي رجل العام تحت عنوان "ابراهيم، أسد نابلس".



ووصفت الصحيفة الشهيد الفلسطيني برمز للمقاومة المسلحة الفلسطينية الجديدة بقيادة شباب الضفة الغربية المحتلة.

ولفتت الصحيفة إلى أن شجاعة الشهيد واستشهاده، اكسبته لقب "أسد نابلس"، بالإضافة إلى دوره في تشكيل مجموعة عرين الأسود.

النابلسي لمع اسمه كأحد أبرز الشخصيات المُطاردة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مشاركته في جنازة تشييع اصدقائه الشهيد عبود صبح، والشهيد محمد العزيري.

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واستشهد ابراهيم النابلسي ومقاومون آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة المحتلة، في آب من العام الماضي، بسبب دوره في العديد من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

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المصدر / فلسطين أون لاين