يُعد اللوز الأخضر من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفوائد، قد أوصى العديد من الخبراء في التغذية بضرورة تناول اللوز الأخضر لاحتوائه على مضادات الأكسدة، والألياف.

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ونصح الخبراء بضرورة تناول اللوز الأخضر، لما له من فوائد على صحة الإنسان، ومن الفوائد للوز الأخضر ما يلي:

ما هي فوائد اللوز الأخضر؟

- غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

- يحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، ما يجعله الاختيار الأمثل لمرضى ضغط الدم والمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- يحتوي على نسبة جيدة من المغنسيوم والكالسيوم، وكلاهما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، وحمايته من الإصابة بالهشاشة والتهاب المفاصل.

- يقوي الجهاز المناعي بالجسم.

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف، التي تسهل من عملية الهضم، وتحمي الجهاز الهضمي من الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، والغازات، ما يعود بالنفع على عملية الإخراج.

- يحتوي على نسبة جيدة من المعادن، كالحديد، ما يجعله من الأطعمة التي ينصح الأطفال بتناولها، لوقايتهم من الأنيميا.

- يحافظ على صحة الكلى ويقلل من خطر تعرضها للحصوات.

- يمنع تكون حصوات المرارة.

- يساعد على ضبط نسبة سكر بالدم، عن طريق حرق النسبة الزائدة منه بالجسم.

- يساعد على تحسين الذاكرة، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

- يعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضارة بالدم، بنسبة 12%.

- يمد الجسم بالطاقة المتمثّلة في الدهون المفيدة.

- يحتوي على نسب قليلة من السعرات الحرارية، لذلك ينصح بإضافته إلى أنظمة الحمية الغذائية "الدايت".

- يقى الكبد من السموم والدهون.

- يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

المصدر / وكالات