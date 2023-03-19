تفاصيل المنخفض الجوي وكيف سيكون في الساعات القادمة؟

تحدّث الراصد الجوي ليث العلامي، عن تفاصيل المنخفض الجوي الذي تتأثر به الأراضي الفلسطينية.

وقال الراصد العلامي في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك": إنّ "المنخفض الجوي بدأ يتشكل في محيط جزيرة قبرص، خلال ساعات ما بعد الظهر والمساء تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار فوق بعض المناطق كمُقدمة للمنخفض".

وأضاف: "ومع صباح ونهار اليوم الأحد تهطل الأمطار فوق العديد من المناطق على فترات بغزارة متفاوتة".

وتوقّع العلامي، أنّ تمتد أفضل فترات المنخفض الجوي من مساء وليل الأحد وحتى مساء الإثنين، لافتًا إلى أنّ تأثير المنخفض الجوي سيتراجع يوم الثلاثاء تدريجيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين