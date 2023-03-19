بينها هدية من عباس لـ"إيفانكا".. تحقيق يكشف هدايا لم يصرح عنها ترامب

كشف تحقيق برلماني أميركي أن الرئيس السابق دونالد ترامب وعائلته لم يصرحوا عن هدايا تزيد قيمتها الإجمالية عن 250 ألف دولار تلقوها من حكومات أجنبية أثناء وجوده في البيت الأبيض، بما في ذلك مضارب غولف مذهبة من اليابان وصورة لإيفانكا من عرق اللؤلؤ هدية من الرئيس الفلسطيني.

وأماط التحقيق اللثام عن بعض من نحو 100 هدية تلقاها ترامب، من بينها لوحة ضخمة لدونالد ترامب أهدتها له السلفادور ولم يُعثر لها على أثر.

وتشير وثائق حصل عليها النواب الديموقراطيون الذين يقودون التحقيق إلى أن هذه اللوحة ربما نُقلت إلى المقر الفاخر للملياردير في فلوريدا.

كما لم تعثر الإدارة المسؤولة عن هذه الهدايا على مضارب الغولف الذهبية وهي هدية من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وقال مسؤول التحقيق البرلماني جيمي راسكين إنه "ملتزم بتحديد مكان الهدايا المفقودة، مشيرا إلى أن عدم التصريح عن هذه الأشياء مخالف للقانون.

تضم قائمة الهدايا الطويلة أيضًا صورة لإيفانكا ترامب مشكلة من عرق اللؤلؤ، أهداها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2017 لابنة الرئيس.

صورة عن هدية محمود عباس





المصدر / وكالات