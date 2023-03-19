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ظاهر: بطولة كأس غزة ما زالت قائمة

19 مارس 2023 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

أكد سامر ظاهر عضو اتحاد كرة القدم، أن بطولة الكأس للموسم الحالي ما زالت قائمة، ولا يوجد قرار بالغائها.

وقال ظاهر لـ ""، أن الاتحاد سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي، لتحديد موعد البطولة، مطالبا الأندية بالاستعداد جيدا للمشاركة في المسابقة.

وأضاف ظاهر، أنه من المتوقع أن تنطلق البطولة بعد إجازة عيد الفطر السعيد، وكل شئ سيتضح خلال الإجتماع القادم.

وأوضح ظاهر، أن البطولة ستلغي في حالة واحدة فقط، في حال تقدمت الأندية بطلب رسمي لإلغائها ورغبتها بعدم المشاركة.

وفي سياق متصل، أكدت 4 أندية فقط من الدرجتين الثانية والثالثة مشاركتهما في المسابقة، من أصل 30 ناديا يحق لهما المشاركة أو الإعتذار عنها، بينما مشاركة أندية الدرجتين الممتازة والأولى إجباريا.

وكان اتحاد كرة القدم قد ألغى بطولة كأس فلسطين في الموسمين السابقين، بسبب انتشار فايروس كارونا، بينما لم تضح الرؤية حتى اللحظة الموسم الحالي.

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#اتحاد كرة القدم #بطولة الكأس #سامر ظاهر

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