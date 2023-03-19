شباب الخليل يستعين بـ4 لاعبين لتدعيم صفوفه في البطولة العربية

غزة / مؤمن الكحلوت:

يواصل فريق شباب الخليل تدريباته على ملعب الحسين بن علي للمشاركة في البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية"، حيث يستعد لمواجهة النهضة العُماني في الدور التمهيدي من المسابقة.

واستعان النادي بأربعة لاعبين وهم (محمد عبيد، وهاني عبد الله، وسامر الجندي) من نادي هلال القدس، بالإضافة للاعب حازم عبد الله من فريق واد النيص.

ويحل شباب الخليل ضيفاً على النهضة في مباراة الذهاب في الأول من شهر إبريل القادم، على أن يتجدد اللقاء بين الفريقين على ستاد دورا الدولي والذي يحتضن مباراة الإياب في الحادي عشر من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراتي شباب الخليل والنهضة العُماني مع الفائز من مباراة طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي في الدور التمهيدي الثالث، حيث يتأهل الفائز لدور المجموعات الذي سيقام بنظام التجمع في السعودية.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث والمؤهل لدور المجموعات في شهر يونيو القادم.

وينضم الفائز من مباريات الدور التمهيدي الثالث للعب في المجموعة الثانية إلى جوار فرق الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري، حيث تعتبر هذه المجموعة الأقوى بين مجموعات البطولة.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم رشح شباب الخليل ممثلاً عن فلسطين للمشاركة في البطولة العربية بصفته بطلاً لدوري المحترفين بالضفة الغربية موسم 2021/2022.