العواودة: المقاومة في الضفة تشهد تطوراً في الأداء

قالت الناشطة السياسية انتصار العواودة إن "تصاعد المقاومة في الضفة إصرارا من الشعب الفلسطيني على تحرير أرضه ومقدساته"، وأن الاستسلام ليس من شيمه، وكلما تزايد إجرام الحكومة المتطرفة تتزايد المقاومة الفلسطينية.

وأكدت العواودة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الشعب الفلسطيني بدأ معركة التحرير النهائية في سيف القدس، وقد رسم المعالم التي يسير عليها اليوم، وفي كل يوم ومع كل تصعيد يزداد اليقين باقتراب النصر.

وأوضحت أن الضفة تشتعل ساحتها ويتطور أداؤها؛ مشيرة إلى أن تنامي العمل المقاوم من كل الفصائل الفلسطينية يؤكد فشل فريق التنسيق الأمني في كبح المقاومة، وكذلك حكومة الاحتلال وجيشه.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 16 عملا مقاوما، ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، محاولة طعن، و4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق كاميرا عسكرية واندلاع 8 نقاط مواجهة.

كما تواصلت الأسبوع الماضي، أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.

وفي الفترة الممتدة من العاشر من مارس الحالي حتى السادس عشر من الشهر ذاته، وثق مركز "معطى" استشهاد 9 مواطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 6 آخرين.

ونفذ المقاومون والشبان الثائر 193 عملا مقاوما في الضفة والقدس، بينها 28 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وعملية طعن أو محاولة طعن، و9 عمليات تفجير عبوات ناسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين