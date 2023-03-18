أروخو يعلق على مواجهة فينسيوس في الكلاسيكو

أقرّ الأوروغوياني رونالد أراوخو، مدافع فريق برشلونة، بأن الفوز على ريال مدريد سيكون مهمًا لمواصلة القتال على لقب الليغا، لكنه لا يُعد نهائيًا، ورفض التقليل من الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح النادي الملكي.

ويستقبل برشلونة غريمه ريال مدريد، غدًا الأحد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، برسم الجولة الـ26 من الليغا في تمام الساعة الـ11:00 ليلًا بتوقيت مكة المُكرمة، الـ10:00 بتوقيت القاهرة، في لقاء قد يكون له دور كبير في تحديد مصير الليغا.

وقال أراوخو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا لا أستعد للكلاسيكو بطريقة خاصة، إنها مثل أي مباراة أخرى، من الواضح أنني أدرك مدى أهمية هذه المباراة، ولكنني أستعد لها بطريقة طبيعية للغاية".

وأضاف صاحب الـ"24" عامًا: "ستكون مباراة صعبة، وفي رأيي لا يُمكن التكهن بأي شيء؛ لأنها كرة قدم ويُمكن أن يحدث أي شيء، ولكن هذه المباراة مهمة للغاية لمساعدتنا في تحقيق هدفنا".

وعن المواجهة المنتظرة ضد فينيسيوس جونيور، وقدرته على الحد من خطورة جناح الميرينغي في الكلاسيكو: "أنا لا أعتقد أنني فزت بالمعركة النفسية، إنها كرة القدم ولا يزال هناك الكثير من المبارزات في مسيرتنا".

المصدر / وكالات