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رمضان اقترب.. إليك أطول الأيام وأقصرها

18 مارس 2023 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
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من المتوقع أن يهل شهر رمضان المبارك يوم الخميس المقبل، بعد استطلاع الهلال والتأكد من الرؤية الشرعية.

وبينما تفصلنا أيام قليلة عن الشهر الكريم، أوضحت إمساكية شهر رمضان أن عدد ساعات الصيام بأول أيام رمضان، يوم الخميس، تصل نحو 13 ساعة و59 دقيقة، وهو أقصر أيام الصيام خلال شهر رمضان 1444.

الأطول والأقصر

بينما تزيد عدد ساعات الصيام تدريجيا طوال الشهر، ليكون أطول أيام الشهر الفضيل هو آخر يوم.

يشار إلى أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هـ الموافق 2023 / 3 / 21م، وهو يوم الرؤية.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام رمضان 2023 فلكيًا سيكون يوم الخميس.

المصدر / وكالات
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