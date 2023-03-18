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زلزال عنيف يوقع قتلى ومصابين في الإكوادور

18 مارس 2023 . الساعة 21:57 بتوقيت القدس
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ضرب زلزال قوي المنطقة المحيطة بثاني أكبر مدن الإكوادور اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وإصابة آخرين وتدمير منازل ومباني.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية بالبلاد. وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين نسمة.

وسجلت السلطات صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، الناس وهم يتجمعون مذعورين في شوارع غواياكيل والمناطق المجاورة.

والإكوادور تقع على حلقة النار في المحيط الهادي وتشتهر بالزلازل والنشاط البركاني المتكرر.

تتراوح قوة الزلازل في الإكوادور بين الرجفات الصغيرة والزلازل الكبيرة والمدمرة.

والزلازل الأخرى البارزة في الإكوادور هي الزلزال الذي ضرب قرب الساحل في عام 1906 والذي بلغت قوته 8.8 درجة، والزلزال الذي ضرب قرب الحدود مع بيرو في عام 1942 والذي بلغت قوته 7.2 درجة.

المصدر / وكالات
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