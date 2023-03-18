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16 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس بآخر 24 ساعة

18 مارس 2023 . الساعة 21:39 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 16 عملًا مقاومًا.

ووثّق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، محاولة طعن، و4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وإلقاء زجاجة حارقة، إلى جانب إحراق كاميرا عسكرية واندلاع 8 نقاط مواجهة.

واندلعت مواجهات في كل من القدس ورام الله وطولكرم وقلقيلية، بالإضافة إلى نابلس وبيت لحم والخليل.

وشهدت مدينة رام الله، محاولة طعن بالقرب من مستوطنة بيت إيل، فيما سجّلت نابلس عمليات إطلاق نار صوب جنود الاحتلال في كل من حاجز بيت فوريك وشافي شمرون وجبل جرزيم ومخيم بلاطة، وتفجير عبوة ناسفة في مستوطنة إيتمار.

وفيما يتعلّق بالعمليات النوعية، فقد شهدت الضفة عمليات إطلاق النار على قوات الاحتلال المتمركزة في حاجزي شافي شمرون وبيت فوريك وجبل جرزيم وخلال محاولة اقتحام مخيم بلاطة، وإلقاء عبوة ناسفة على مستوطنة إيتمار قرب عورتا، وإحراق كاميرات عسكرية خلال المواجهات في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

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#القدس #المقاومة #الضفة الغربية

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