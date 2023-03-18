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غزة.. تنظّيم حفل للمديح النبوي استقبالاً لشهر رمضان

بالصور غزة.. تنظّيم حفل للمديح النبوي استقبالاً لشهر رمضان

18 مارس 2023 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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​أقامت بلدية غزة، مساء اليوم السبت، حفل مديح نبوي قدّمته فرقة روائع للمديح النبوي والإنشاد الديني، في مركز رشاد الشوا الثقافي، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وحضر الحفل رئيس البلدية د. يحيى السراج، والمدير العام للأنشطة والمراكز الثقافية في البلدية م.عماد صيام، وشخصيات دعوية، وحشد من المواطنين.

واستهلت فرقة روائع الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم بدأت فقرات المديح النبوي.

وقال السراج: نلتقي لنحتفل بالشراكة مع فرقة روائع ضمن استعداداتنا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأضاف في كلمته خلال الحفل: أن الشعار الذي تنطلق منه البلدية في عملها هو "شركاء في التنمية"، مشيرًا إلى أن التنمية لا ترتبط بالجوانب المادية فحسب، بل تشمل النفسية والروحية والثقافية أيضًا.

وتابع "يأتي الاحتفال انسجامًا وتوافقًا مع استراتيجيات المجلس البلدي لبلدية غزة، وتشمل تفعيل دور المراكز الثقافية وتطويرها، والاستفادة منها في تنظيم وإقامة الفعاليات الدينية والروحانية".

وتطرّق إلى البرامج التطويرية للمجلس البلدي، وأبرزها الاستمرار في تطوير الواجهة البحرية للمدينة، وتأهيل وتطوير محطة جمع وترحيل النفايات في منطقة اليرموك.

وبيّن أن البلدية بدأت فعليًا وضع الخطط الهندسية للتصميم المبدئي لسوق فراس الجديد، والبدء قريبًا في الإعلان عن تطوير تقاطع الشجاعية (شارع صلاح الدين مع شارع الوحدة وبغداد)، بهدف إنهاء الأزمة المرورية في تلك المنطقة.

وأشار السراج إلى مشاريع وبرامج تطويرية أخرى من المقرّر أن تعلن عنها البلدية قريبًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهر رمضان #بلدية غزة #المديح النبوي

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