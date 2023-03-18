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للأسبوع الـ11 على التوالي.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

18 مارس 2023 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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تجدّدت مساء اليوم السبت التظاهرات الحاشدة بعدّة مناطق في كيان الاحتلال ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع الـ11 على التوالي.

ونظّمت تظاهرات واحتجاجات في أكثر من 125 موقعًا، من ضمنها تظاهرات رئيسة في "تل أبيب" و"حيفا" و"بئر السبع" والقدس المحتلة.

وشارك أكثر من مئتي ألف إسرائيلي في تظاهرة انطلقت من ميدان "هبيما" وسط (تل أبيب)، باتجاه شارع "كابلان"، وعشرات الآلاف في مدن أخرى.

وأعلن منظمو التظاهرات عن تصعيد احتجاجاتهم، يوم الخميس المقبل، لتعطيل سفر نتنياهو إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث قرّروا إغلاق الطرق الرئيسة، وتعطيل حركة القطارات والمواصلات العامة وقطع الطرق المحيطة بمطار "بن غوريون".

ورفضت حكومة نتنياهو مقترح التسوية الذي قدّمه رئيس الكيان يتسحاق هرتسوغ، وأصرت على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.

ومنذ أسابيع، تشهد دولة الاحتلال، احتجاجات حاشدة اعتراضًا على مشروع الإصلاحات القضائية الذي أعلن عنه وزير القضاء، ياريف ليفين، بدعم من نتنياهو؛ والتي يرى معارضون أن من شأنها إحكام قبضة حكومة نتنياهو على النظام القضائي وآلية تعيين القضاة.

المصدر / وكالات
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#نتنياهو #تظاهرات ضد حكومة نتنياهو

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