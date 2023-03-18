فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دار الإفتاء المصرية تحدّد موعد تحري هلال شهر رمضان

حمادة: الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله ويحوّل القدس إلى ثكنة عسكرية

العدَّاء علام العمور يحرز برونزية أندية غرب آسيا للشباب

الأسرى يصرّون على الإضراب في رمضان وإدارة السجون تحاول تأجيله

خريشة: مشاركة السلطة في المؤتمرات الأمنية تستهدف القضاء على المقاومة

نقابة المحامين تقرر الاستمرار في تعليق العمل أمام المحاكم بالضفة

مفاجأة: ريال مدريد يتحرّك للتعاقد مع هاري كين

حسنين: معركة إضراب "الحرية أو الشهادة" نقطة فارقة في تاريخ الحركة الأسيرة

"القسام" تكشف تفاصيل جديدة عن حياة أحد قادتها في جنين

الدعليس يشيد بتطور العمل في معبر رفح ويكرم العاملين فيه

حمادة: الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله ويحوّل القدس إلى ثكنة عسكرية

18 مارس 2023 . الساعة 20:45 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن الاحتلال يخشى شهر رمضان بكل تفاصيله، ويحوّل مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية للسيطرة عليها.

وبيّن حمادة في تصريح صحفي اليوم السبت أن الاحتلال يدفع نحو حرب دينية ضد المسجد الأقصى والقدس، موضحًا أن حي المغاربة وحائط البراق من أكثر الأماكن الحساسة والخطيرة للاحتلال.

وشدّد على أن شعبنا لن يسمح للاحتلال بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، وأن العدوان على المسجد الأقصى صاعق تفجير قد ينفجر بأي لحظة.

ونوَّه إلى أن الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات وإبعاد للمرابطين بهدف تهويد القدس، ويتحمَّل المسؤولية الكاملة عن العدوان الهمجي ضد المسجد الأقصى.

وأضاف: "الاحتلال واهم إذا ظن أن العدوان ضد المسجد الأقصى سيكون دون ثمن، ورباط أبناء شعبنا في المسجد الأقصى سيفشل مخططات الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #محمد حمادة

متعلقات

الأكثر قراءة