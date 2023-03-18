مفاجأة: ريال مدريد يتحرّك للتعاقد مع هاري كين

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني وضعَ هاري كين مهاجم توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي ضمن أهدافه لتعزيز الفريق الموسم القادم.

وقالت الصحيفة إن إدارة توتنهام أجرت محادثات أولية لتمديد عقد هاري كين الذي يدخل نهاية الموسم الحالي عامه الأخير مع النادي من أجل إقناعه بالبقاء في الفريق أطول فترة ممكنة.

وتابعت "ذا صن" أن قائد توتنهام يرغب في التتويج بالألقاب قبل اعتزاله كرة القدم، ولذلك يفكر بجدية في تغيير وجهته إلى أحد الأندية التنافسية في الدوري الإنجليزي أو أوروبا.

وشدّدت الصحيفة على أن ناديَي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ المنافس في الدوري الألماني يرغبان في الظفر بخدمات كين، لكن إدارة توتنهام لن تفرّط في اللاعب بسهولة وستطلب مبلغًا ضخمًا للتخلّي عنه.

وأوضحت الصحيفة أن عامل السنّ مع المبلغ الضخم الذي ستطلبه إدارة توتنهام يجعل يونايتد وميونخ يتردّدان في تقديم عرض رسمي، كون هاري كين سيبلغ الـ30 عامًا الموسم المقبل وسيبدأ في العد التنازلي لإنهاء مسيرته الكروية.

وأردفت "ذا صن" أن نادي ريال مدريد بدأ يفكر بخطف كين لعدّة أسباب؛ أبرزها اعتقاد النادي الإسباني أن دانييال ليفي رئيس نادي توتنهام، يفضل بيع كين إلى نادٍ خارج إنجلترا في ظل إمكانية رحيل المهاجم دون مقابل، في حال رفض تمديد عقده.

وأضافت أنَّ من الأسباب لتفكير ريال مدريد بكين، الطلبات المالية لكريم بنزيما البالغ من العمر 35 عامًا من أجل تمديد عقده الأمر الذي جعل المفاوضات بين النادي الملكي ومهاجمه الفرنسي تسير ببطء ويريد النادي أن يحدّد البديل مبكرًا خوفًا من أن تشح الخيارات خلال فترة الانتقالات.

المصدر / وكالات