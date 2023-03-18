فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدعليس يشيد بتطور العمل في معبر رفح ويكرم العاملين فيه

ناد إسباني يريد التعاقد مع المغربي الزلزولي

"القسام" تكشف تفاصيل جديدة عن حياة أحد قادتها في جنين

حراك المعلمين يحذر حكومة اشتية من خصم راتب الشهر الجاري

4 إصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله واعتداءات واعتقالات بالقدس

حملة تنظيف للأقصى وساحاته لاستقبال رمضان

قرار جديد من ريال مدريد بشأن كامافينغا

أردوغان: مباحثاتنا نجحت في تمديد اتفاقية الحبوب

قبائل البادية بغزة تؤكد دعمها الكامل لأهلنا في النقب المحتل

مواجهات في الضفة والاحتلال يعتقل ويحتجز مواطنين في الخليل

نقدّم كل ما يلزم خدمة لأبناء شعبنا

بالصور الدعليس يشيد بتطور العمل في معبر رفح ويكرم العاملين فيه

18 مارس 2023 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
...

أشاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس بالتطور الكبير الذي شهده معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر وتوفير سبل الراحة للمسافرين والقادمين من وإلى القطاع، مؤكّدًا السعي الحكومي الدائم لتوفير كل ما يلزم من أجل تقديم أجود الخدمات لأبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدعليس، اليوم السبت، في حفل تكريم إدارة معبر رفح البري والعاملين فيه لحصولهم على المركز الأول في قائمة أفضل مركز خدمة حكومي على مستوى قطاع غزة.

وشارك في الحفل وكيل وزارة الزراعة أيمن اليازوري ووكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي ورئيس هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان ومجلس شؤون المعابر، وعدد من المسؤولين والضباط والعاملين في المعبر.

وقال الدعليس مخاطبًا العالمين في المعبر "ما التقيت أحدًا قادمًا أو مغادرًا عبر معبر رفح البري إلّا وأشاد بكم وقدّم الشكر والتقدير على حسن تعاملكم، وهذا هو النموذج الذي نطمح إلى أن يُحتذى به في جميع وزاراتنا وفي جميع مراكز خدمة الجمهور".

وشدّد على أنّ راحة المواطنين هي الهدف الأسمى الذي تسعى الجهات الحكومية من أجل تحقيقه، وبشكل خاص عبر المعابر لأنّها "البوابة الأولى والعنوان الأول للمشهد الحكومي"، مشيرًا إلى افتتاح "صالة الشهيد سعيد صيام" في معبر رفح البري المخصصة لاستقبال المسافرين وتوفّر لهم جميع الخدمات اللازمة.

وأضاف "أتابع التفاصيل بدقة عالية، وكلما أحسنا الأداء في معبر رفح البري فإنّ ذلك سينعكس على صورة العمل الحكومي في قطاع غزة بشكل عام".

وتابع "أعي حجم التحديات التي تواجهونها في جميع معابر القطاع في ظل الهجمات الشرسة التي تستهدف استقرار وأمن غزة، وشاهدنا حجم محاولات تهريب المخدرات عبر المعابر، وحجم الاستهدافات الأمنية المتعدّدة، ولكن ثقتي بكم عالية كل في موقعه في الأجهزة الأمنية الضاربة على يد كل من يريد العبث بالساحة الفلسطينية".

 وأكّد رئيس "العمل الحكومي" على دعمه المستمر والكامل للمعابر والعاملين فيها؛ من أجل تسهيل تقديم الخدمة الأمثل لأبناء شعبنا في كل مكان.

 وأعرب عن أمله في رؤية هذا النموذج الناجح في جميع المعابر والوزارات، مشيرًا إلى تطور ملحوظ في تقديم الخدمة للمواطنين والعمال في حاجز بيت حانون، وللتجار في معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وتوجّه الدعليس بالشكر والتقدير للعاملين في الهيئة العامة للمعابر والحدود، وإدارة معبر رفح، وجميع الوزارات والأجهزة الأمنية العاملة والساهرة على راحة المواطنين وخدمتهم وتوفير الأمن والحماية لهم.

2222.jpeg
222.jpeg
22.jpeg
2.jpeg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قطاع غزة #معبر رفح #عصام الدعليس #متابعة العمل الحكومي

متعلقات

الأكثر قراءة