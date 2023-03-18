نادٍ إسباني يريد التعاقد مع المغربي الزلزولي

انضم ريال بيتيس الإسباني إلى قائمة الأندية المغرمة بالتعاقد مع المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة المعار إلى أوساسونا حتى نهاية الموسم الحالي وذلك عقب تألقه الفترة الأخيرة مما دفع الكثير من الأندية لمراقبته تمهيدًا لضمّه في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الأندلسي يرغب في وضع نفسه في مركز متقدّم على بقية الأندية الراغبة في ضم الزلزولي من برشلونة، حيث من المقرر أن ينضم رامون بلانيس إلى طاقم بيتيس الإداري، بعدما كان يشغل منصبًا سابقًا في صفوف البلوغرانا.

وكان بلانيس مهندس صفقة انضمام الزلزولي إلى برشلونة في صيف 2021 حيث اكتشفه في أثناء متابعته لنادي إيريكوليس الإسباني وضمه مقابل مليوني يورو بالإضافة إلى مليون أخرى كمتغيرات حيث كان يراه من أهم اللاعبين الواعدين في مركز الجناح الأيسر.

وقد يساعد وصول بلانيس إلى بينيتو فيامارين كمدير رياضي في تعزيز فرص بيتيس لضم النجم المغربي الذي يتهافت عليه الكثير من الأندية الإنجليزية مثل وولفرهامبتون وتشيلسي ونوتنغهام فورست بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد الإسباني فضلًا عن اهتمام أندية أخرى باللاعب.

ونوَّهت الصحيفة إلى أن أوساسونا يرغب في تمديد إعارة الزلزولي لعام آخر، ولكن من الصعب موافقة برشلونة على هذا الطلب لأن مدرب الفريق تشافي يرغب في وجود الدولي المغربي في فترة الإعداد للموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن النجم المغربي مدد عقده مع ناديه الكتالوني حتى يونيو/ حزيران 2025، وقد شارك هذا الموسم مع أوساسونا في 22 مباراة حيث سجّل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

المصدر / وكالات