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حراك المعلمين يحذّر حكومة اشتية من خصم راتب الشهر الجاري

18 مارس 2023 . الساعة 18:30 بتوقيت القدس
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قال "حراك المعلمين الموحد"، إن "خصم رواتب المعلمين عن شهر آذار/ مارس الجاري، سيؤدّي لإلغاء الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وأوضح "الحراك" في بيان اليوم السبت، أن خصم رواتب هذا الشهر سينتج عنه أيضاً تأجيل امتحانات الثانوية العامة ونتائجها، وبالتالي تأجيل التسجيلات الجامعية إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر 2023.

وحذّر أن "هناك العديد من الفعاليات الحاسمة، إذا لم تتحقق مطالب المعلمين".

ويواصل حراك المعلمين الموحد للشهر الثاني فعالياته الاحتجاجية، للمطالبة بحقوق المعلمين المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022، مع حكومة اشتية، لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

وتضمَّنت الاتفاقية خمسة بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءًا من الشهر الأول للعام الجديد 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رام الله #حراك المعلمين الموحد حكومة اشتية

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