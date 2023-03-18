4 إصابات برصاص الاحتلال غرب رام الله واعتداءات واعتقالات بالقدس

أصيب أربعة مواطنين بالرصاص الحي الاحتلال خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال مساء اليوم السبت، في بلدتي نعلين غرب والنبي صالح غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نعلين، عقب تشييع الجماهير جثمان الشهيد سفيان الخواجا في البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي في الأطراف.

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وفي النبي صالح أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على المواطنين خلال تصديهم لقوات الاحتلال ما أدى لإصابة مواطن بالرصاص.

وفي القدس، اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم، على عدد من الشبان في المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب إبراهيم أبو سنينة في البلدة القديمة بالقدس وأصيب بجروح في وجهه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال جبل المكبر جنوب شرق القدس واعتدت على مجموعة من المواطنين.

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء جنود الاحتلال بوحشية على عدة شبان وضربهم بأعقاب البنادق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي أبو حامد من بلدة صورباهر جنوب القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين