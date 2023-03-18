قرار جديد من ريال مدريد بشأن كامافينغا

يدرس ريال مدريد الإسباني تعديل عقد الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط الفريق، من أجل حمايته من الإغراءات الخارجية خاصة من أندية الدوري الإنجليزي وبعض الفرق الغنية وذلك لضمان استقرار الفريق في المستقبل، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي الملكي قرر تمديد عقد الدولي الفرنسي، مع رفع راتبه وتعديل البند المتعلق بالشرط الجزائي.

وأكد موقع "Relevo" الإسباني أن لاعب الوسط القادم من رين في 2021 بعقد يمتد حتى يونيو 2027 مقابل 31 مليون يورو وبشرط إنهاء للعقد يبلغ 700 مليون يورو، قد تلقى اتصالًا من النادي الملكي للتمديد ورفع قيمة كسر الشرط الجزائي وأيضًا تحسين راتبه كمكافأة على تطوره الفترة الأخيرة.

ويسعى ريال مدريد لرفع الشرط الجزائي إلى مليار يورو أسوة بلاعبين آخرين في الفريق مثل الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس وإيدير ميليتاو مع تمديد التعاقد لضمان عدم المساس باللاعب الواعد الذي نال إعجاب رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

ومن بين الأسباب التي دفعت إدارة الميرينغي للاهتمام بكامافينغا قدرته على التأقلم في أكثر من مركز سواء في وسط الملعب أو الظهير الأيسر الذي تألق فيه سواء مع منتخب فرنسا في كأس العالم قطر 2022، أو مع ريال مدريد حين احتاجه المدرب لتعويض غياب الثنائي المصاب فيرلاند ميندي ودافيد ألابا.

وتزداد أهمية كامافينغا يومًا بعد يوم، حيث خاض هذا الموسم مع النادي الملكي 41 مباراة وصنع هدفًا وشارك في 2332 دقيقة، وهو ما يؤكد اعتماد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عليه بصفة أساسية.

المصدر / وكالات