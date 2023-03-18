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أردوغان: مباحثاتنا نجحت في تمديد اتفاقية الحبوب

18 مارس 2023 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن مباحثات تركيا مع الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح قلعة "سد البحر" وطريق سريع في ولاية "جناق قلعة" شمال غربي البلاد.

وذكر أردوغان أن اليوم كان موعد انتهاء مدّة اتفاقية الحبوب التي تعتبر من أهم قضايا التفاهم بين الطرفين المتحاربين، إلى جانب تبادل الأسرى.

وقال الرئيس التركي إنه "نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين، ضمنا تمديد مدّة الاتفاقية التي كان مقررًا انتهاؤها في 19 مارس/آذار (الجاري)".

المصدر / الأناضول
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#تركيا #روسيا #أردوغان #أوكرانيا #اتفاقية الحبوب

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